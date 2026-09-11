Seúl investiga a Google por la exposición de datos de víctimas de delitos sexuales

La investigación fue iniciada por la Comisión de Protección de Información Personal surcoreana el pasado lunes, reveló hoy el organismo, para investigar si el gigante estadounidense vulneró la legislación surcoreana de protección de datos en el tratamiento y transferencia de esta información.

"Si se confirman infracciones a la ley, Google deberá asumir la correspondiente responsabilidad legal", afirmó la ministra de Igualdad de Género y Familia, Won Min-kyong, durante una rueda de prensa en Seúl.

El Ejecutivo confirmó en agosto que parte de la información entregada a Google por víctimas y organizaciones de apoyo durante solicitudes de retirada había sido divulgada sin autorización en una base de datos académica, que recopila solicitudes de eliminación de contenidos para fines de investigación y transparencia, y a la que la empresa estadounidense remitía parte de esas peticiones.

Entre los datos expuestos figuraba información que permitía identificar a las víctimas, además de información sensible incluida en las solicitudes con las que pedían retirar contenidos vinculados a delitos sexuales digitales, según Won.

Google se disculpó el miércoles por la "exposición involuntaria" y reconoció que, durante su procesamiento interno, no se respetó su principio de no compartir información sensible ni detalles concretos con una base de datos de investigación externa, según un comunicado de la firma publicado por la cadena local SBS.

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La empresa anunció además la suspensión del envío de nuevas solicitudes procedentes de Corea del Sur y el bloqueo del acceso a registros anteriores.