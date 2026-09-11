Siria detiene a nueve expilotos acusados de crímenes de guerra durante régimen de Al Asad

Las fuerzas de seguridad interna indicaron en un comunicado que su equipo en Latakia, en el noroeste de Siria, en coordinación con la División Antiterrorista, ha detenido a los nueve expilotos militares "implicados en la comisión de crímenes de guerra contra el pueblo sirio".

El comandante de seguridad interna de Latakia, Abdulaziz al Ahmad, señaló en la nota que "las detenciones se produjeron tras una exhaustiva labor de vigilancia, recopilación de Inteligencia e investigaciones, así como una serie de operaciones de seguridad cuidadosamente planificadas en toda la provincia".

Según el comandante, los nueve pilotos detenidos "participaron en numerosos crímenes y violaciones contra ciudadanos sirios en varias provincias, aprovechándose de sus cargos militares y de su experiencia en el manejo de aviones de combate de ala fija y helicópteros militares".

Asimismo, afirmó que las operaciones en las que presuntamente participaron incluyeron "ataques aéreos y otras acciones que causaron la muerte y heridas a un gran número de civiles, provocaron graves daños en ciudades y localidades, desplazaron a residentes y destruyeron viviendas, instalaciones civiles e infraestructuras".

"La detención de estas personas se enmarca en nuestro trabajo continuo de perseguir a todos aquellos cuya responsabilidad en la comisión de crímenes contra los sirios quede probada, garantizando así que los implicados sean remitidos a la Justicia competente para que cada persona reciba su justo castigo", sostuvo.

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Desde la caída del régimen de Al Asad el 8 de diciembre de 2024, las nuevas autoridades sirias pusieron en marcha operaciones para localizar y detener a antiguos militares, agentes y milicianos acusados de asesinatos, torturas y masacres.

También han sido arrestadas figuras concretas vinculadas a episodios especialmente graves, como responsables de la prisión de Sednaya, participantes en la masacre de Al Tadamon o familiares de Al Asad como su primo Wasim.