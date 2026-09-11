Video: drones recrean las Torres Gemelas en un emotivo homenaje sobre Nueva York

El cielo de Nueva York se convirtió en el escenario de un homenaje visual sin precedentes para conmemorar el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Una flota de 2.977 drones sobrevoló las aguas del puerto de la ciudad, donde cada punto de luz representó a una de las personas que perdieron la vida durante los ataques terroristas en el World Trade Center, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania, según informó BBC News.

El momento central de la exhibición ocurrió cuando los dispositivos coordinaron su posición en el aire para recrear a gran escala la silueta luminosa de las Torres Gemelas sobre el horizonte de Manhattan.

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La puesta en escena estuvo a cargo de la compañía especializada Sky Elements, con el respaldo de la New York Foundation for the Arts. La producción combinó programación tecnológica avanzada, coreografía aérea de alta precisión y un sobrio enfoque conmemorativo, logrando un impacto visual que pudo apreciarse desde diversos puntos de la costa de Nueva York y Nueva Jersey.

El despliegue formó parte de los actos protocolares y tributos organizados en la ciudad al cumplirse un cuarto de siglo de los atentados que redefinieron la historia contemporánea.