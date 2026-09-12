Chris Rock disecciona la obsesión de Hollywood por la fama en 'Misty Green'

El filme, que tiene su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), sigue durante una semana a Misty Green, una antigua actriz de éxito que intenta recuperar su carrera cuando está prácticamente sin dinero y corre peligro de perder el estilo de vida al que se había acostumbrado.

Mientras busca desesperadamente un trabajo, Misty debe además hacerse cargo de su hermano Jordan, interpretado por Daniel Kaluuya, que padece problemas de salud mental.

Anna Kendrick, Adam Driver, Topher Grace y el propio Rock forman parte del reparto del filme, que el director rodó con unos cinco millones de dólares, el presupuesto más reducido de su carrera.

Rock dijo a Variety que 'Misty Green' también es una película sobre Los Ángeles y lo que considera las "prioridades muy retorcidas" de una ciudad donde mansiones de decenas de millones de dólares pueden convivir con personas sin hogar.

El cómico, con más de cuatro décadas en la industria, cree además que Hollywood ha pasado de admirar a quienes querían convertirse en grandes actores, cantantes o humoristas a obsesionarse simplemente con alcanzar la fama.

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Rock dijo que Los Ángeles, como la fama, es un lugar "complicado", y que la ciudad atrae también un submundo que muchos prefieren ignorar.

Pero el principal foco antes del estreno está puesto en Eleazar, conocida por la serie 'Slow Horses'.

Rock explicó que inicialmente intentó encontrar razones para no contratarla porque no era una estrella, pero que su audición terminó imponiéndose a todas las alternativas. Tras la primera semana de rodaje, recordó, tuvo la sensación de estar viendo nacer a una estrella.

TIFF reforzó esa apuesta al anunciar que Eleazar recibirá este año uno de sus Tribute Performer Awards.

'Misty Green' es la primera película dirigida por Rock desde 'Top Five' (2014) y también refleja un cambio en sus prioridades personales.

"Ahora soy este tipo que dirige", declaró Rock al explicar que, a los 61 años, se siente cada vez más atraído por escribir y dirigir que por la permanente necesidad de buscar papeles como actor.