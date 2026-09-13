“Vitamina” Sánchez: “Vamos escalón tras escalón y acercándonos a los de arriba”

El entrenador valoró el rendimiento sostenido del equipo para meterse de lleno en la pelea de arriba, sin olvidar el traspié inicial en el campeonato: “Contento, porque yo digo que cuando obviamente hay posibilidades matemáticas y vamos escalón tras escalón ascendiendo en la tabla y acercándonos a los de arriba, es muy beneficioso lo que estamos buscando. Entonces, no podemos darnos el lujo de trastabillar. Por eso era muy importante el partido. Yo creo que lo dije en la conferencia cuando fue el partido con Guaraní, que el empate —y a ese empate sobre la hora— le vamos a dar valor en la medida que aprovechemos los partidos que restaban para terminar la primera rueda”.

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El estratega destacó el buen rendimiento reciente del plantel y remarcó la necesidad de seguir por esa senda para compensar el flojo comienzo de temporada: “O sea, hicimos bien el trabajo contra Trinidense y hoy nuevamente. Así que entiendo que vamos por buen camino, pero también falta un montón, falta muchísimo, pero vamos progresando, sobre todo con la obligación de hacerlo después de un mal arranque. No nos podemos olvidar que de los cuatro primeros partidos perdimos tres y ganamos uno. Entonces quedamos un poco en deuda y atrasados”.

Para “Vitamina”, terminar con la portería sin goles en contra responde a un esfuerzo colectivo y representa un premio necesario para inyectar confianza en la última línea: “Lo habíamos hablado incluso en la semana, porque es importante que no te hagan goles, pero esto tiene que ver con el buen funcionamiento defensivo de todos, probablemente también con la ineficacia del rival; y si bien todos se esfuerzan, es muy importante puntualmente para los defensores, para el arquero. Estábamos necesitando un triunfo como el de hoy y es súper bienvenido y me pone muy contento. El esfuerzo defensivo hoy tuvo premio y ojalá que sigamos —aparte yo sé que los hace sentir bien a los muchachos terminar con el arco en cero—, ojalá que sigamos de la misma manera y esforzándonos para continuar con esta racha”.

Ante el planteamiento defensivo que presentó el rival, el DT explicó que insistió a sus dirigidos en probar desde fuera del área, una fórmula que ya les había dado réditos en encuentros anteriores: “Cuando vimos la formación de Luqueño y supusimos una línea de cinco más una línea de cuatro por delante, entendíamos que no iba a ser sencillo y que los recursos que teníamos que utilizar, entre otros, tenía que ser la media distancia. Y les recordé que el partido anterior contra Trinidense abrimos a través de la media distancia con el remate de Edu Delmás, rebote del arquero y gol de Rodney, entonces que la utilicemos”.

El técnico detalló cómo se fueron dando los intentos de media distancia hasta conseguir el ansiado tanto que abrió el camino de la victoria: “Se había pateado anteriormente, había pateado Eduardo, había pateado Romeo Benítez que había pegado en un rival y bueno, después Richard había pateado una por arriba el travesaño y después llegó el golazo que de alguna manera, no digo nos da tranquilidad, pero nos da lo que estábamos buscando que era abrir el marcador para así de manera más tranquila poder ir a ir a buscar el segundo”.