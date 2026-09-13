Chrissie Hynde revela cinco décadas de rebeldía y supervivencia en 'Pretenders'

Dirigido por Joss Crowley, el largometraje repasa cinco décadas de carrera de Hynde y de una banda que consiguió transitar por el punk, la 'new wave' y sucesivas transformaciones del rock sin desprenderse de la personalidad de su fundadora.

El filme parte de tres nuevas y extensas conversaciones con Hynde, complementadas por abundante material de archivo y los recuerdos de personas que acompañaron a The Pretenders a lo largo de su historia.

Crowley, que ya ha trabajado en documentales vinculados con figuras como Shania Twain, Iggy Pop, Freddie Mercury y Simple Minds, retrocede hasta la juventud de Hynde en Ohio y su posterior traslado a Londres, donde quedó inmersa en la efervescencia musical que precedió y acompañó al punk británico.

Allí formó The Pretenders a finales de la década de 1970 junto a James Honeyman-Scott, Pete Farndon y Martin Chambers.

El éxito llegó rápidamente con canciones como 'Brass in Pocket', pero la trayectoria de la formación original quedó marcada por la muerte de Honeyman-Scott en 1982 y, menos de un año después, la de Farndon. Hynde decidió continuar.

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Esa capacidad para reconstruir la banda una y otra vez alrededor de su voz, sus composiciones y su particular combinación de vulnerabilidad y dureza constituye uno de los ejes de un documental que el TIFF presenta como el retrato de una artista "singular".

También es una historia poco habitual en el rock: la de una mujer que no apareció como cantante añadida a una formación masculina, sino que fue fundadora, compositora, guitarrista y fuerza creativa de su propio grupo en un entorno predominantemente masculino.

A sus 75 años, Hynde continúa al frente de The Pretenders.

El documental de Crowley, de 107 minutos, ofrece algo más que el catálogo de éxitos de una banda: la transformación de una joven estadounidense expatriada en Londres en una de las figuras más resistentes e inmediatamente reconocibles del rock de las últimas cinco décadas.