Diseñadores traen Colombia a la pasarela de Nueva York en la Semana de la Moda

El grupo se tomó la pasarela de Fashion Designers of Latin America (FDLA, por sus siglas en inglés), organización de diseñadores latinoamericanos, de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá y su programa 'Puente Internacional', que comenzó hace dos años, para presentar propuestas integradas por piezas elegantes para llevar a una fiesta así como el casual 'ready to wear'.

Entre las propuestas destacaron drapeados o el elaborado trabajo artesanal, como el tejido de punto que caracteriza desde 1978 la marca 'Franchi e Punto' de Luciana Valencia Mercado, que presentó un ajuar completo para la mujer de vestidos, blusas, faldas y pantalones, algunos de los cuales terminaban en flecos, y con dominio del azul añil y el crema.

Según señaló la diseñadora, su marca reinterpreta el tejido de punto a través de una propuesta que combina innovación textil, elegancia atemporal y diseño contemporáneo, en las que se fusionan tradición, investigación y sostenibilidad.

El desfile abrió con Valentina Anzola García de 'Ciento Cinco Lunares' con piezas del siempre elegante lino en marrón y crema, entre las que destacó un pantalón con corte diagonal sobre la rodilla y en pliegues hasta el tobillo, faldas con plisados en la cintura y blusas cortas.

Mientras que Clarissa Rosania, que también se decantó por el lino, destacó en su colección elegante un conjunto de pantalón con blusa tipo túnica adornada por flecos y un vestido drapeado a la cintura, en verde olivo.

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La firma Ovat de Johanna Alexandra Galindo trajo una colección que tiene como protagonista la chaqueta 'oversize', que llevó con falda corta asimétrica, pantalones, algunos con pliegues que le daban volumen a las piezas.

Por su parte, la pasarela de 'Day Moda Sostenible' de Sebastián Velásquez destacó el denim en pantalones, chaquetas y vestidos de tejido reciclado.

Laura Cruz Pardo también llegó desde Colombia con piezas cómodas y durables de fibras naturales para la mujer, de diseño minimalista, tomando en cuenta también el ambiente. Camila Sánchez y Liza Herrera presentaron sus creaciones de zapatos.

Desde el 2023 la Cámara de Comercio está apoyando el trabajo de modistos, algunos que han comenzado su andadura recientemente y otros con más años en la industria local para darlos a conocer en mercados como Nueva York, Madrid, Dubái o París junto con la FDLA, con la que trabaja desde entonces

La moda es una industria importante en Bogotá, donde aporta el 33,3 % al ingreso bruto de la región, comentó a EFE el presidente de la Cámara, Ovidio Claros Polanco, quien aseguró que el balance de los tres años de la iniciativa ha sido "muy positivo".

Destacó que cada año aumenta el número de diseñadores que viajan a Nueva York. "Intentamos que entre ellos hagan su sinergia para que traigan sus apuestas integrados", afirmó.

"Tienen motivación porque han visto que sí se puede llegar a Nueva York donde converge el mundo. Es un reto constante, una motivación para nuestros empresarios, nos ha servido de mucho", agregó sobre la iniciativa, que ha llevado a los colombianos, junto con FDLA a Dubái, París y Madrid.