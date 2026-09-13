El Kospi surcoreano cae más de 3 % a la apertura tras declaraciones para desacelerar la IA

Transcurridos los primeros 40 minutos de negociación, el indicador bajaba un 3,25 %, o 224,35 puntos, hasta ubicarse en los 6.685,56 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se dejaba un 2,09 %, o 17,12 puntos, hasta las 803,52 unidades.

La tendencia a la baja del parqué surcoreano tiene lugar después de que Dario Amodei, de Anthropic, y Sam Altman, de OpenAI, hicieran un llamamiento para moderar la velocidad del desarrollo de la IA, iniciativa a la que se sumó el magnate Elon Musk, y anunciaran que permitirán que evaluadores independientes auditen sus sistemas.

El escrutinio sobre la IA creció esta semana, cuando un investigador de Anthropic, Jacob Coxon, que también trabajó para Open AI, renunció por la preocupación de que la empresa y sus competidores no estuvieran desarrollando modelos de IA de manera responsable, al afirmar que estaban más centradas en superarse mutuamente que en la seguridad de sus productos.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics descendía cerca de un 3 %, mientras el gigante del sector SK hynix registraba un declive del 5 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se hundía más de un 6,4 %, y la tecnológica Naver se reducía alrededor de un 2 %.

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El principal fabricante de baterías, LG Energy Solution, registraba una bajada del 2,5 %.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor disminuía un 3,66 %, y las de su empresa hermana Kia reportaron una pérdida también superior al 3 %.

En defensa, por contra, Hanwha Aerospace subía un 0,56 %, aunque Korea Aerospace Industries abría plana.