Federación Venezolana de Maestros pide mejoras en escuelas y salarios dignos para docentes

La FVM pidió dotación y acondicionamiento inmediato de las escuelas y que se garanticen los servicios de agua potable y electricidad que fallan constantemente en Venezuela, así como los programas de nutrición escolar, según un comunicado difundido este domingo por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela.

Además, exigió un ajuste salarial que "permita una vida digna al docente" y el restablecimiento del diálogo formal, lo que permitiría, indicó, una "apertura de mesas de negociación reales con las representaciones sindicales legítimas para dar soluciones concretas a la crisis laboral y educativa".

"La calidad educativa no se logra con retórica ni con promesas vacías; se construye con presupuestos adecuados, escuelas funcionales y docentes respetados, formados y bien remunerados", expresó la federación.

El jueves, la FVM denunció que la mayoría de los centros escolares del país están afectados por problemas de servicios básicos y estructurales que, aseguró, se vieron agravados tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 junio, y exigió una evaluación técnica.

Los maestros consideraron "inaceptable" que se abran los planteles solo por "cumplir" con el calendario escolar que, según dijeron entonces, debe iniciar el 16 de septiembre y no el 14, como está convocando el Ministerio de Educación.

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El Gobierno informó el pasado 25 de agosto que, de un total de 27.000 escuelas en todo el país, 900 habían sido afectadas por los terremotos, 11 de ellas colapsadas, y anunció la reubicación de alumnos que estudiaban en 91 centros que sufrieron daños importantes.

Sin embargo, la federación aseguró que no existe un informe técnico y público del estado de las escuelas y rechazó la reubicación de los alumnos, al advertir que no fue acordada con las comunidades.

El gremio también criticó el jueves la situación salarial del personal educativo público que, explicó, se rige por el sueldo mínimo mensual de 130 bolívares (0,16 centavos de dolar, según el tipo de cambio oficial) y una bonificación equivalente a 240 dólares que otorga el Gobierno desde mayo pasado.