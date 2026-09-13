ONG cree que el Gobierno de Venezuela carece de voluntad para liberar a presos políticos

En una vigilia convocada en Caracas para orar por la liberación de los presos políticos, Baduel declaró a los medios que el Estado venezolano le "sigue mintiendo a la comunidad internacional" y no tiene una "real voluntad política" para "contener las violaciones de derechos humanos" e investigarlas.

"Seguiremos denunciando que en Venezuela todavía hay más de 400 presos políticos y que las violaciones de derechos humanos siguen siendo el pan nuestro de cada día", indicó la activista, quien es hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido.

Andreína Baduel -también hermana de Josnars Baduel, arrestado desde 2020 y acusado de terrorismo y otros delitos- informó que el Clipp anunciará en los próximos días nuevas "protestas pacíficas" para visibilizar "la realidad de los presos políticos y la de sus familias".

La vigilia de este domingo es la actividad final de la 'Ruta de las respuestas pendientes', un ciclo de cuatro protestas que comenzó el lunes pasado e incluyó movilizaciones hacia la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

En enero, después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas, el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación en febrero de una ley de amnistía, considerada por muchas ONG como excluyente.

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Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son 328 según el último boletín de Foro Penal.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.