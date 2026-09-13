Policía de Perú niega infiltración de criminales en sus filas mediante escuelas policiales

En un comunicado que responde a "versiones difundidas en redes sociales y medios digitales", la Policía peruana manifestó que "rechaza y desmiente categóricamente estas afirmaciones tendenciosas, las cuales no han sido acompañadas de una denuncia formal, identificación de casos, documentos ni elementos probatorios que permitan corroborarlas".

"Los procesos de admisión a las Escuelas de Formación Policial son concursos públicos que comprenden evaluaciones sucesivas, obligatorias y eliminatorias. Se desarrollan bajo los principios de igualdad, equidad, objetividad y justicia, respetando estrictamente el orden de mérito y la normativa vigente.

Para la Policía ecuatoriana, "resulta especialmente grave que, en pleno proceso de admisión, se difundan imputaciones generalizadas y sin sustento que generan desinformación, afectan la honorabilidad de miles de policías, estudiantes y postulantes, y pretenden debilitar la confianza ciudadana en una institución tutelar del Estado".

Reiteró que la institución policial "mantiene una política de tolerancia cero frente a la corrupción y cualquier intento de infiltración del crimen organizado".

"Todo hecho concreto que sea denunciado y respaldado con información verificable será investigado con absoluta firmeza, en coordinación con el Ministerio Público y las autoridades competentes", apostilló.

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Las suspicacias de la infiltración de bandas criminales dentro de la propia Policía se ha visto alimentada tras el secuestro de un empresario minero y la matanza de sus cuatro acompañantes el pasado 30 de agosto en la ciudad de Trujillo, en un ataque cometido por delincuentes con vestimentas policiales, de los que se sospecha que pueda tratarse realmente de agentes policiales actuando bajo órdenes de un líder criminal.