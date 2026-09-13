Taiwán "merece tener voz propia y ser respetado", dice vicepresidenta tras viaje a Italia

"Con este viaje quise transmitir un mensaje muy firme: por muy difíciles que sean las circunstancias, Taiwán seguirá recorriendo con valentía el camino que lo lleva a avanzar junto al mundo", declaró Hsiao desde el aeropuerto internacional de Taoyuan, a las afueras de Taipéi, poco después de aterrizar.

La dirigente viajó a la isla italiana de Ventotene para participar en la II Conferencia Europea por la Libertad y la Democracia, invitada por la vicepresidenta del Parlamento Europeo y principal promotora del evento, Pina Picierno, y estuvo acompañada por el canciller taiwanés, Lin Chia-lung.

En su intervención en el aeropuerto de Taoyuan, Hsiao recalcó que Europa y Taiwán se enfrentan a desafíos similares, como el autoritarismo, las "amenazas en zona gris", la coacción por la fuerza y los intentos de alterar el statu quo, que "siguen surgiendo en distintos lugares y bajo distintas formas".

"En los diálogos del foro expliqué especialmente a los amigos internacionales presentes que Taiwán soporta una presión militar y de zona gris cada vez mayor, pero que, al igual que nuestros amigos europeos, defendemos un modo de vida libre y democrático y nos esforzamos por mantener la paz y la prosperidad de la región", apuntó.

La vicepresidenta explicó que el viaje no se anunció públicamente antes de su partida "con el fin de evitar en lo posible interferencias innecesarias y de llegar al destino sin contratiempos", y subrayó que durante su estancia en Italia volvió a percibir el "interés" de la comunidad internacional por Taiwán.

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"Para mí, el mayor significado de este viaje no reside únicamente en haber acudido a un lugar para participar en un foro, sino, sobre todo, en que la voz de Taiwán haya podido oírse, en un lugar de gran carga histórica, ante un público más amplio", destacó.

Hsiao ya estuvo en Europa en noviembre del año pasado, cuando intervino en la reunión anual de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC) en la sede del Parlamento Europeo y se convirtió en la primera dirigente de la isla en pronunciar un discurso en esta institución.

Como en aquella ocasión, este último desplazamiento de Hsiao al exterior se enfrentó a la firme oposición de China, que el viernes presentó una protesta formal ante Italia y exigió al país europeo que respete el "principio de una sola China".

Pekín considera a Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, uno de los objetivos declarados del presidente, Xi Jinping.

El Gobierno de Taiwán, liderado desde 2016 por el Partido Democrático Progresista, una formación de tendencia soberanista, defiende que la isla ya es 'de facto' un país independiente y sostiene que su futuro solo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes.