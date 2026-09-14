AirBaltic se acoge a la ley de quiebras de EEUU y mantiene sus operaciones

El proceso no afectará a los pasajeros y las operaciones continuarán con normalidad, resaltó la aerolínea.

El presidente del Consejo de Supervisión de airBaltic, Andrejs Martinovs, señaló que la empresa ha evaluado cuidadosamente las opciones de reestructuración disponibles para la compañía, con la prioridad de proporcionar a la aerolíneas "la mejor base posible para continuar operando y construir una estructura financiera sostenible".

"Bajo la supervisión judicial y con protección frente a las reclamaciones de los acreedores, este proceso proporciona un marco y un calendario claros para alcanzar acuerdos con los acreedores, incluidos los arrendadores de aeronaves y otras partes interesadas", afirmó.

AirBaltic inicia el proceso con un compromiso de 350 millones de euros en nueva financiación gestionada por Strategic Value Partners y con Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley y Oaktree Capital Management como prestamistas, con el objetivo de proporcionar liquidez y respaldar las operaciones durante el procedimiento.

La nueva financiación tendrá un tipo de interés del 12 %.

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"Junto con el efectivo generado por las operaciones en curso, se espera que esta financiación proporcione liquidez suficiente para que airBaltic pueda continuar con sus operaciones durante el proceso del Capítulo 11", indicó la aerolínea.

El consejero delegado de airBaltic, Erno Hildén, afirmó que la empresa adopta "las medidas necesarias para hacer de airBaltic una aerolínea más eficiente y financieramente sostenible".

AirBaltico recalcó que este proceso ha sido utilizado anteriormente por aerolíneas internacionales, entre ellas SAS, United Airlines, Delta Air Lines, GOL y American Airlines.

El primer ministro letón, Andris Kulbergs, indicó en su cuenta de X que "esta vez no estamos comprando unos cuantos meses más para mantener artificialmente con vida a la aerolínea. Estamos empezando a abordar los problemas de fondo".