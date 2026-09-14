Bardem recibirá, de manos de Sorrentino, el premio de honor de la Fiesta del Cine de Roma

El encargado de entregarle este reconocimiento será el cineasta italiano Paolo Sorrentino, autor de cintas como la oscarizada 'La Grande Bellezza' ('La gran belleza', 2014), pero que nunca ha dirigido al español.

El festival romano otorgará su reconocimiento honorífico al protagonista de películas como 'No Country for Old Men' ('No es país para viejos', 2007), trabajo por el que ganó un Óscar a mejor actor de reparto, por considerarle "uno de los intérpretes más importantes a nivel global".

Por su trabajo en esa película, Bardem ganó además el premio BAFTA del cine británico, el Globo de Oro, el National Board of Review o el Critics Choice Award.

El actor español cuenta además con otras tres nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood - por 'About the Ricardos' ('Ser los Ricardo', 2022), 'Biutiful' (2011) y 'Before Night Falls' ('Antes que anochezca', 2001).

Y ha ganado el galardón a mejor actor de Cannes por 'Biutiful', dos copas Volpi de la Mostra de Venecia por 'Mar adentro' (2004) y 'Antes que anochezca' o siete premios Goya del cine español, entre otros reconocimientos.

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En su filmografía hay películas como la saga 'Dune', 'Skyfall' (2012), 'Vicky Cristina Barcelona' (2008), 'Los lunes al sol' (2002), 'F1: The Movie' ('F1: la película', 2025), 'El buen patrón' (2021), 'Loving Pablo' (2017) o 'Días contados' (1994) y series como 'Monsters: The Story of Lyle and Erik Menendez' ('Monstruo', 2024), 'Cape Fear' (2026).

Recientemente ha participado en el Festival de Venecia con 'Búnker', de Florian Zeller, que protagoniza junto a su mujer, Penélope Cruz', y en Cannes con 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, filme que presentará en la XXI edición de la Fiesta del Cine de Roma.