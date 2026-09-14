Colombia cambia a jefe de organismo estadístico por presuntas anomalías en datos oficiales

"La decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del DANE correspondientes al mes de julio", afirmó la Presidencia en un comunicado.

El DANE, encargado de producir y divulgar las principales estadísticas oficiales de Colombia, entre ellas las de inflación, desempleo, crecimiento económico, pobreza y población, es un organismo público que forma parte del Estado y que debe mantener independencia técnica en la elaboración de sus datos.

"Sin embargo, la independencia técnica corresponde al dato y a los procedimientos científicos que permiten producirlo; no constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración", agrega el documento.

En una rueda de prensa en las últimas semanas, Valencia aseguró que no había encontrado "ninguna anomalía en el cálculo de los indicadores de mercado laboral".

Esa intervención, en la que el director respaldó las cifras correspondientes al último mes del Gobierno de Petro, también es cuestionada por la Presidencia por incumplir una "directiva presidencial" que establece reglas para las comunicaciones públicas de los funcionarios.

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La norma fue aplicada posteriormente por el propio DANE, que canceló una rueda de prensa prevista para presentar las cifras de inflación de agosto.

En ese sentido, su salida se produce en medio de las acusaciones del presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, contra el Gobierno de Petro por la gestión de las cuentas y las cifras económicas que recibió su Administración.

El domingo pasado, el presidente aseguró en una alocución que su Gobierno "perseguirá a los que mintieron en las cifras, a quienes comprometieron el futuro de Colombia y a quienes convirtieron el erario en botín; van a responder".

Valencia deja el cargo con un perfil ligado al DANE y a la producción estadística. Antes de asumir la dirección había sido subdirector general de la entidad entre 2018 y 2022, durante el Gobierno del derechista Iván Duque.

El nuevo director de ese organismo será Juan Manuel Alvarado, un economista del Caribe colombiano cuya trayectoria está más vinculada a la planeación, el desarrollo territorial y la gestión pública.