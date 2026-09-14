Colombiana Melissa Saavedra reconstruye en Festival de Toronto el asesinato de sus padres

La cinta supone su debut en el largometraje y participa en TIFF Docs, donde la directora reconstruye desde la edad adulta un episodio que marcó su infancia.

Saavedra Gil regresa a Cali (suroeste de Colombia) para reconstruir los hechos ocurridos y enfrentarse a preguntas que permanecieron abiertas durante décadas.

Para ello, utiliza fotografías y películas familiares, archivos, testimonios, recorridos por la ciudad y elementos performativos.

Saavedra Gil aparece también frente a la cámara y convierte su propia búsqueda en uno de los elementos narrativos de esta coproducción de Colombia, Argentina y Uruguay.

Más que plantearse como una investigación policial destinada a identificar responsables o reconstruir cronológicamente un crimen, 'Por arte de magia' examina la forma en que una niña construye recuerdos alrededor de un acontecimiento traumático y cómo esos recuerdos cambian al ser revisados desde la edad adulta.

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La experiencia personal de Saavedra Gil permite además ampliar el relato y relacionarlo con una generación colombiana marcada por décadas de violencia, impunidad y silencios familiares.

El título de la película remite a la idea de que determinadas cosas pueden desaparecer o transformarse ante nuestros ojos.

Saavedra Gil utiliza esa idea para explorar la memoria: aquello que creemos recordar con absoluta claridad puede haber sido reconstruido a partir de fragmentos, explicaciones de otras personas, imágenes familiares o incluso silencios.