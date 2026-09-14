Compañeros en México recuerdan a estudiante española asesinada: "Claudia no se olvida"

Entre lágrimas, los estudiantes rindieron homenaje con flores y velas a Taraconte, de 21 años, en el patio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM donde cursaba sus estudios en el Campus Chamilpa, en Cuernavaca, capital del estado de Morelos.

"Hoy nos reunimos con el corazón profundamente conmovido para despedir a una compañera cuya partida nos ha dejado un vacío imposible de llenar (...) Además de la tristeza hoy también sentimos indignación. No podemos acostumbrarnos a que estas historias se repitan ", explicó una de las compañeras de la fallecida al leer un mensaje conjunto.

Por su parte, Rodrigo Velázquez Sánchez, director del ICE de la UAEM, condenó el asesinato y expresó la solidaridad de la comunidad académica con amigos y familia de la estudiante.

"Con esta misma fortaleza solicitar a ustedes, pues, que nos solidaricemos con la familia y que exijamos el esclarecimiento del caso, que se exija justicia en todos los niveles que corresponda. Tenemos que seguir fuertes, y seguir demostrando que somos comunidad, en este mismo momento de dolor", remarcó Velázquez.

El asesinato este fin de semana de la estudiante española volvió a poner el foco sobre la inseguridad en el central estado mexicano de Morelos, donde cuatro alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinadas en lo que va de 2026 y la violencia contra las mujeres mantiene al estado entre los de mayor incidencia del país.

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Este lunes, la gobernadora del estado, Margarita González Saravia aseguró que se va a dar con el "responsable" y a "hacer justicia" tras el asesinato de Tacoronte, quien estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada (sur de España) y estaba realizando una estancia de movilidad académica en el centro universitario mexicano.

Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información, la Fiscalía estatal se encuentra investigando el crimen como feminicidio, conforme al protocolo aplicado a las muertes violentas de mujeres, mientras determina las circunstancias del asesinato y si existieron razones de género.

Las primeras versiones apuntan a que la joven fue atacada con un arma blanca en un presunto intento de asalto en las inmediaciones de la Casa de Cultura, donde trató de resguardarse antes de ser alcanzada por su agresor.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha descartado ninguna línea de investigación.