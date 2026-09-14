Cuba acusa a EE.UU. de provocar “devastadoras consecuencias humanitarias” para la isla

“Por ello, 7.000 contenedores permanecen detenidos en varios puertos del mundo, con cargas previamente contratadas y pagadas siguiendo las normas del comercio internacional. En su mayoría, contienen alimentos, medicinas y dispositivos médicos”, puntualizó el jefe de la diplomacia cubana en redes sociales.

Rodríguez remarcó que “el único objetivo de impedir su llegada a Cuba es arreciar el castigo colectivo que el gobierno de EE.UU. está imponiendo al pueblo cubano”.

El vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, denunció en julio pasado que las sanciones estadounidenses mantenían retenidos en diversos puertos del Caribe estos contenedores que, además de alimentos y medicamentos, contienen recursos para los sectores energético e hidráulico.

Por su parte, las dos navieras internacionales que mantenían operaciones con la isla, la alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM, anunciaron desde mayo que habían dejado de aceptar nuevos pedidos vinculados a Cuba, alegando el cumplimiento del bloqueo estadounidense.

Sin embargo, el propio Pérez-Oliva aseveró a inicios del presente mes que CMA CGM reanudó parcialmente sus servicios, pero solo para alimentos, medicamentos e insumos médicos.

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La víspera, el canciller cubano denunció en el marco de su participación en la XVIII Cumbre de los BRICS el recrudecimiento del bloqueo económico, el cerco energético y las sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos, “así como las amenazas de agresión militar que se cierne sobre la isla”.

También agradeció a los países miembros del grupo la aprobación de la Declaración que expresa la profunda preocupación por la situación en Cuba.

"Ese documento plasma la condena y la oposición de los países BRICS a la imposición de medidas coercitivas unilaterales que son contrarias al Derecho Internacional", señaló Rodríguez en las redes sociales.

EE.UU. ha aplicado desde inicios de 2026 una política de "máxima presión" contra la isla a fin de que La Habana introduzca profundos cambios políticos y económicos. Para ello, impuso desde enero un bloqueo petrolero y sanciones secundarias en mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.