Dos muertos en Ucrania tras el segundo ataque con misiles a una planta de ArcelorMittal

Dos muertos en Ucrania tras el segundo ataque con misiles a una planta de ArcelorMittal

Bruselas, 14 sep (EFE).- Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas el pasado sábado en un ataque con misiles balísticos contra la planta de ArcelorMittal Kryvyi Rih, en Ucrania, el segundo de este tipo contra las instalaciones desde agosto, según informó este lunes la empresa.