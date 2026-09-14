Ecuador y Japón estudian vía para facilitar las exportaciones agrícolas ecuatorianas

El director ejecutivo de Agrocalidad, Eduardo Cantos, mantuvo una reunión en Quito con representantes de JICA y del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo para estudiar las necesidades del país y las posibilidades de cooperación.

En el encuentro, Ecuador presentó propuesta para mejorar la producción, cumplir con los requisitos de calidad exigidos por Japón y establecer vínculos con inversores y compradores de ese país.

La iniciativa contempló inicialmente productos ecuatorianos que ya tienen presencia en el país asiático, como el banano, el café o los derivados del cacao, pero también otros con potencial de crecimiento como la pitahaya, el aguacate, el mango y otros productos frescos y congelados.

La intención, según Agrocalidad, es que la Agencia tenga un "papel estratégico" en el cumplimiento de los requisitos "sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad exigidos por el mercado japonés". También se analizó la incorporación de herramientas digitales para mejorar los controles.

Como próximo paso se prevé definir un equipo técnico encargado de recopilar la información necesaria e identificar las necesidades y condiciones de las instituciones participantes.

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Según Agrocalidad, la iniciativa permitirá a Ecuador diversificar sus exportaciones y generar nuevas oportunidades de inversión y comercialización, mientras que Japón ampliaría sus fuentes de abastecimiento alimentario con proveedores confiables.