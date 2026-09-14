El Banco Mundial aprueba un financiamiento de 300 millones de dólares a Uruguay

El anuncio fue realizado este lunes por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, en un comunicado en el que el ente ratifica su respaldo a las reformas que promueve el país sudamericano para "mejorar la competitividad y las condiciones para el crecimiento de la economía".

El Banco Mundial reconoce que "Uruguay cuenta con instituciones robustas y estabilidad macroeconómica" y que "el desafío es aprovechar esa base para avanzar hacia una nueva etapa de crecimiento, con mayor productividad, más inversión y mejores oportunidades de empleo".

"Uruguay construyó una base de estabilidad y solidez institucional que pocos países de la región han logrado", reconoció la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, y señaló que el desafío del país sudamericano es "aprovechar esa fortaleza" para convertirse "en un país más competitivo con una economía más productiva que genera más empleos de calidad".

Entre otras medidas, el país promoverá "la ampliación del acceso al financiamiento para las empresas", "la reorientación de los incentivos a la inversión hacia proyectos de mayor innovación" y la mejora en "la contratación formal de jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad".

Estas reformas "fortalecen el marco fiscal del país, con nuevas reglas para la deuda y el resultado fiscal, mayor autonomía del Consejo Fiscal Autónomo y medidas para reforzar la sostenibilidad del sistema previsional. También incorporan estándares internacionales para la tributación de grandes empresas multinacionales", detalla el comunicado.

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El banco añade que este financiamiento incluye una Opción de Desembolso Diferido que habilita al país a "acceder rápidamente a liquidez ante eventuales shocks económicos u otras necesidades fiscales, reforzando su capacidad de respuesta sin interrumpir su agenda de reformas" y que el préstamo es de margen variable, reembolsable en seis años y medio y con un período de gracia de dos años y medio.