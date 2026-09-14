El Cervantes lleva a China obra sobre Nevenka Fernández, precursora española del 'Me Too'

La función se representará los días 15 y 16 de septiembre en el Teatro Jasmine de Shanghái para trasladarse luego a la capital del gigante asiático, donde abrirá sus puertas el 19 y el 20 en el Pioneer Theatre del Teatro Nacional de China.

'Nevenka', una de las obras más reconocidas del teatro documental español contemporáneo, llega a ese primer destino enmarcada en el Festival Internacional de Teatro Contemporáneo ACT, y a Pekín como parte del Festival Fringe.

Antes de ello, el Instituto Cervantes de Shanghái celebrará hoy, lunes, un coloquio con los intérpretes Gema Matarranz, Ana Ibáñez y Ales Furundarena, así como la dramaturga María Goiricelaya -en conexión virtual-, miembros de la compañía que produce la obra, Histrión Teatro.

El objetivo de este encuentro será dar a conocer al público chino, de primera mano, el proceso de creación de la obra, las decisiones artísticas que guiaron su puesta en escena y los retos que plantea trasladar al teatro una historia real de enorme relevancia social, explica la institución cultural española.

'Nevenka' no reconstruye únicamente los acontecimientos sino que busca explorar las circunstancias sociales del caso y las consecuencias que tuvo para quienes participaron en él, convirtiendo la obra en una reflexión sobre el poder, el silencio, la responsabilidad colectiva y la capacidad de una persona para enfrentarse a su entorno.

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Nevenka Fernández, que hoy tiene 51 años, fue concejal en el municipio noroccidental español de Ponferrada a finales de los años 90, y en 2001 llevó ante los tribunales al entonces alcalde de la ciudad, Ismael Álvarez, por acoso sexual.

Aunque la justicia finalmente falló en su favor, Nevenka tuvo que enfrentarse a una intensa presión y condena social, al punto que tuvo que abandonar Ponferrada y marcharse a Irlanda, donde reside desde entonces, para rehacer su vida.