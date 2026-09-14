El Gobierno de Bolivia aprueba decreto para ampliar 90 días más el estado de excepción

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó la decisión del Ejecutivo tras salir de una reunión del gabinete junto al presidente Rodrigo Paz.

"Hemos aprobado un decreto, que va a ser publicado en las siguientes horas, para la ampliación del estado de excepción tal como se había adelantado ayer y mientras los factores de riesgo permanezcan", dijo a los medios locales.

El ministro dijo que espera que el Legislativo "apruebe el decreto" para que entre en vigencia el 18 de septiembre, fecha que concluyen los primeros 90 días de la medida.

Por su parte, el senador Milton Quispe, de la alianza opositora Unidad, explicó que esta norma deberá ser analizada por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un plazo de 72 horas y "por simple mayoría", según el reglamento vigente.

En la víspera, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, anunció que se iba a presentar ante el Parlamento el decreto para ampliar el estado de excepción, dado que "hay un gran consenso ciudadano".

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De forma paralela, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por otros 90 días, ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la "reactivación" económica del país.

Por su parte, el expresidente de Bolivia (2001-2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, Jorge Tuto Quiroga, alertó este lunes que una posible ampliación del estado de excepción por otros 90 días atrasará la reforma de la Constitución, cuyo fin es atraer inversión extranjera.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Paz.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que tiene una vigencia de 90 días.