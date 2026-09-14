El líder indígena Raoni sufre un cáncer digestivo y recibe cuidados paliativos

Raoni, referencia internacional en la protección de la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta, ha pasado en los últimos meses por serias dificultades de salud que lo han obligado a pasar varias veces por el hospital.

En junio, sufrió "una grave obstrucción intestinal provocada por el tumor", motivo por el cual fue trasladado de urgencia desde su tierra natal, en el estado de Mato Grosso, hasta São Paulo, donde se sometió a una cirugía para "restablecer el tránsito de los alimentos".

Recibió el alta hospitalaria el pasado 15 de julio, pero los exámenes realizados posteriormente indicaron la presencia de un "adenocarcinoma poco diferenciado", es decir, cuando las células tumorales se parecen poco a las normales del tejido afectado.

En este contexto, los médicos optaron por aplicarle cuidados paliativos teniendo en cuenta su edad, su delicado estado clínico, así como los "elevados riesgos asociados a tratamientos agresivos".

Actualmente, cuenta con seguimiento médico y asistencia domiciliaria junto a su familia en el municipio de Peixoto de Azevedo, cerca del territorio del pueblo Kayapó donde se ubica la aldea de Raoni.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Instituto Raoni aclaró en sus redes sociales que los cuidados paliativos son para controlar el dolor, prevenir complicaciones y garantizar la alimentación.

Y recalcó que el tratamiento también contempla una "dimensión espiritual".

"Raoni es chamán y continúa recibiendo la presencia y los cuidados de chamanes de su confianza, en un acompañamiento intercultural que respeta la cultura Mẽbêngôkre, su lengua, sus decisiones y sus referentes espirituales", explicó la institución.

Raoni tuvo un papel clave en el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución brasileña de 1988 y abandera desde hace décadas la lucha en defensa de la Amazonía, bioma cada vez más amenazado por la minería, el narcotráfico y la tala ilegal de árboles.

Su lucha ganó repercusión internacional en 1978 tras la exhibición en el Festival de Cannes de un documental sobre su vida y su fama aumentó aún más en 1989 cuando visitó 17 países acompañando una gira internacional del músico inglés Sting.

Desde entonces, su trabajo ha sido reconocido por diferentes autoridades e instituciones internacionales, incluida la propia ONU.