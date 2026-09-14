El papa recuerda que su madre era bibliotecaria en su visita a la Biblioteca vaticana

"Dios, en su Providencia y, a veces, incluso con cierto sentido del humor, nos recuerda que está con nosotros. Mi madre era bibliotecaria y hoy me encuentro aquí, el día de mi cumpleaños, para saludaros a todos", dijo el papa estadounidense al saludar a los trabajadores de los Archivos y Biblioteca vaticanos.

Los trabajadores le recibieron cantándoles en español el 'Feliz Cumpleaños' en el día en que cumple 71 y llevó a cabo su agenda oficial.

Después en su discurso explicó que la Biblioteca Apostólica "es un corazón. El latido del corazón es símbolo de vida y es el resultado de dos movimientos opuestos, la sístole y la diástole: concentración y relajación, movimiento hacia el centro y hacia la periferia".

Y agrego que "no se trata solo de un depósito de libros al que se puede acceder fácilmente desde casa, sino de un espacio para la conexión, el debate y el intercambio de ideas".

El papa también aprobó la ampliación de los espacios a disposición del Archivo y la Biblioteca Apostólica Vaticana con la construcción de un nuevo edificio en el área de la llamada 'Fontana dell’Autoparco' y su área adyacente en territorio de la Ciudad del Vaticano.