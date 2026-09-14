El príncipe heredero de Arabia Saudí se reúne con jefe de CENTCOM ante escalada con hutíes

La agencia de noticias oficial saudí SPA informó en un breve comunicado que Bin Salmán recibió a Cooper en Yeda, en el mar Rojo, quien iba acompañado de una delegación de la que no se ofrecieron detalles, y a la cita asistió también el ministro de Estado y asesor de Seguridad Nacional saudí, Musaed bin Mohamed al Aiban.

"Durante la reunión, revisaron las relaciones bilaterales entre ambos países y los últimos acontecimientos en la región", indicó el medio estatal.

Esta visita se produce en un momento crítico para Arabia Saudí, que está siendo objetivo de ataques de los hutíes contra su infraestructura militar y petrolera, mientras que los rebeldes respaldados por Irán también imponen un bloqueo marítimo a Riad en el mar Rojo.

El reino árabe es el mayor valedor internacional del gobierno internacionalmente reconocido de Yemen y sus Fuerzas Armadas participan activamente, particularmente dando apoyo aéreo, en el conflicto civil yemení.

Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo de la OPEP, ha sufrido un duro revés desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde la monarquía árabe comercializaba gran parte de su crudo, y por los ataques iraníes y de grupos aliados contra su infraestructura energética desde finales de febrero.

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Además, los hutíes imponen un bloqueo marítimo a Riad desde mediados de julio en respuesta al bloqueo por mar y aire saudí en las zonas del Yemen controladas por el movimiento chií, en un momento en el que el país petrolero estaba desviando su crudo hacia los puertos del mar Rojo como alternativa al cierre de Ormuz.

Ayer, desde la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, defendió que la "seguridad e integridad territorial" de su país son "intocables", al tiempo que sostuvo que la "confrontación persistente" en Oriente Medio "no conduce a una solución duradera".

Según el medio estadounidense Axios, Bin Salmán llamó dos veces el pasado jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, para pedirle que atacase a los hutíes, una propuesta que el mandatario republicano declinó.

En los últimos meses, Riad ha creado una coalición marítima multinacional para proteger el mar Rojo y ha firmado un acuerdo de defensa conjunta con Turquía y Pakistán, que pese a ser de carácter defensivo y disuasorio estipula que cualquier ataque contra uno de esos países será considerado como una agresión contra los tres.