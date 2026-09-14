Eslovaquia dice que es "inaceptable" que Rusia reclame como propios objetos de Crimea

"Se considera inaceptable (...) la apropiación por la fuerza del territorio de un Estado soberano, en contra de los principios fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de la ONU y en el Acta Final de Helsinki de 1975", señaló el Ministerio de Exteriores eslovaco en un comunicado difundido en redes sociales.

La nota se refiere a la muestra inaugurada el pasado 4 de septiembre en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Bratislava bajo el título 'El oro de Crimea: la Europa civilizada saquea los tesoros rusos', mediante la cual Moscú reclama la devolución de más de 500 piezas arqueológicas procedentes de cuatro museos de Crimea.

Las obras fueron cedidas en 2013 al Museo Allard Pierson de Ámsterdam para la exposición 'Crimea: oro y secretos del Mar Negro' y tras la anexión ilegal de la península en 2014, la justicia neerlandesa determinó que el tesoro debía ser devuelto a Ucrania y no a los museos de origen situados en el territorio ocupado por Rusia.

Por su parte, la embajada rusa en Bratislava ha calificado el caso de "politización del patrimonio cultural" y acusa a Kiev de retener ilegalmente los objetos.

Las fotografías de estas piezas arqueológicas permanecerán expuestas en la capital eslovaca hasta el próximo 28 de septiembre.

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Para Eslovaquia, tras la reivindicación de Moscú subyace la pretensión de obtener un reconocimiento internacional de la soberanía rusa sobre Crimea, algo que la diplomacia del país centroeuropeo rechaza tajantemente.

A pesar de que el Gobierno eslovaco encabezado por el primer ministro Robert Fico ha mostrado en los últimos tiempos cierta sintonía con el Kremlin, mantiene su postura oficial de no reconocer la anexión rusa de Crimea ni de los territorios ocupados.

"Consideramos inapropiado que el Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Bratislava presente un tema que Eslovaquia considera claramente una violación del derecho internacional", concluyó el comunicado del Ministerio de Exteriores.