Fiscalía de Bolivia investiga a funcionarios y exfuncionarios por explosiones en cuartel

Mariaca afirmó que el Ministerio Público "actuará de manera independiente y no políticamente" para establecer quiénes actuaron "culposa o dolosamente" en el hecho.

"Aquí hay personas, funcionarios públicos que en su momento ejercieron o que habrían estado ejerciendo, que no tuvieron el deber de cuidado, que pudieron prevenir (el hecho)", sostuvo el fiscal.

Dijo que las familias de los fallecidos y desaparecidos "están pidiendo a la Fiscalía y a la Policía" que resuelvan lo ocurrido ya que esto dejó fallecidos y familias afectadas.

El viernes 4 de septiembre hubo dos explosiones en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar', situado en Viacha, un municipio del altiplano, a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz.

El Gobierno explicó que la segunda explosión fue de una magnitud "considerablemente mayor" y su causa todavía no ha sido determinada técnicamente.

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La Fiscalía había confirmado el fallecimiento de nueve militares y la búsqueda de otros cinco que aún no son localizados, además abrió una investigación "contra los responsables" del hecho por homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos.

Por su parte, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó el jueves que se colectaron 48 bolsas con restos humanos que están en proceso de análisis a cargo de especialistas en genética, con la finalidad de identificar si pertenecen a los desaparecidos.

La Alcaldía de Viacha informó que esta jornada concluyeron las tareas de limpieza en el cuartel militar tras las cuales ningún otro cuerpo fue encontrado.

El Ejército denunció el viernes al exministro de Defensa, Edmundo Novillo, por los supuestos delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, al no haber atendido un informe oficial que advertía el peligro de los artefactos que se encontraban en el depósito de ese cuartel.

Novillo fue ministro de Defensa durante la presidencia de Luis Arce (2020-2025), del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió a la Fiscalía que investigue "un posible atentado" por las dos explosiones en el cuartel militar para establecer a los responsables de lo sucedido.