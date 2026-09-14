FundéuRAE: “dado que” y “debido a que”, mejor que “dado a que”

En los medios de comunicación se pueden encontrar con frecuencia frases como las siguientes: “No es económicamente rentable dado a que el costo es muy elevado”, “La idea es que haga un reacondicionamiento físico dado a que su último partido fue el 30 de junio” o “La intensidad de los temblores del 8 de julio fue ‘inusual’, dado a que se trataba de un enjambre sísmico”.

Según el “Diccionario panhispánico de dudas”, para introducir una oración causal, la fórmula asentada es “dado que”, en la que el participio “dado” se une directamente a la conjunción “que”, sin intercalar la preposición “a”. Por su parte, la gramática académica en la edición revisada explica que, en los medios de comunicación de algunos países hispanohablantes, se ha extendido “dado a que”, que probablemente es fruto del cruce entre “dado que” y expresiones como “debido a que”, pero añade que no ha pasado a la lengua culta y, por tanto, se desaconseja.

Así pues, en las frases citadas habría sido preferible escribir, por ejemplo, “No es económicamente rentable dado que el costo es muy elevado”, “La idea es que haga un reacondicionamiento físico dado que su último partido fue el 30 de junio” y “La intensidad de los temblores del 8 de julio fue ‘inusual’, debido a que se trataba de un enjambre sísmico”.

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