Investigadores descubren una nueva especie de escarabajo en los páramos de Ecuador

El hallazgo se produjo en el volcán Cayambe, en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y en el Mojanda, en la norteña provincia de Imbabura, entre los 3.715 y 3.743 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas de páramo de pajonal y páramo arbustivo.

Durante las investigaciones, los científicos encontraron ejemplares entre la hojarasca y debajo de rocas y vegetación.

De acuerdo al Inabio, su descubrimiento destaca por una morfología singular: presenta un cuerpo marrón rojizo, ojos prominentes y un marcado braquipterismo, reducción alar donde las alas posteriores apenas alcanzan una octava parte de la longitud de los élitros.

Esta característica poco común en el género Lebia solo la comparte con 'Lebia paramicola' dentro de las especies descritas para el páramo ecuatoriano.

Además de describir al nuevo habitante de la montaña, los investigadores también estudiaron nuevamente a 'Lebia paramicola', especie descrita originalmente en 2005 y conocida hasta entonces únicamente a partir de ejemplares hembras.

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Esto les permitió describir por primera vez al macho de esta especie y ampliar el conocimiento sobre su distribución. Se registraron nuevos ejemplares en el monte Cayambe y en Mojanda.

Con la descripción de L. urkumanta, el páramo ecuatoriano pasó a contar con dos especies conocidas de Lebia, ambas adaptadas a ambientes de alta montaña.

Para los investigadores, que forman parte del Inabio y de la Universidad Toulouse Jean Jaurès, en Francia, este hallazgo constituye una nueva pieza para comprender la "extraordinaria biodiversidad de los ecosistemas altoandinos ecuatorianos".

Los páramos, sometidos a condiciones ambientales extremas, albergan organismos que han desarrollado adaptaciones particulares para sobrevivir en ambientes de gran altitud, aseguró el instituto ecuatoriano.