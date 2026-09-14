La ayuda humanitaria para Sudán de una agencia de la ONU puede agotarse en 15 días

La OIM alertó que necesita 15 millones de dólares para mantener el suministro durante este año a niveles mínimos, con lo que podría prestar asistencia a 305.000 personas, aunque con 42 millones podría alcanzar hasta a un millón, en un país devastado por casi tres años y medio de guerra civil.

"Todo el sistema humanitario podría colapsar en cuestión de semanas si no actuamos ahora", alertó en el comunicado la directora general de la OIM, Amy Pope.

Su agencia recuerda que Sudán continúa sufriendo una de las mayores crisis de desplazamiento en el planeta, con 8,6 millones de personas huidas de sus hogares, mientras 4,9 millones han logrado retornar a determinadas zonas donde han disminuido los enfrentamientos.

La OIM subraya que los recortes en la ayuda ya se han notado en los últimos años con un progresivo descenso de los beneficiados por sus programas de distribución: en 2024 llegó a un millón de personas, cifra que cayó a 804.000 en 2025, mientras que en lo que va de 2026 se ha reducido a 330.000.

La agencia distribuye a través de estos programas artículos de higiene, alojamiento (tiendas de campaña, mantas, etc) y otras ayudas de emergencia para los desplazados.

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"No podemos dar la espalda al pueblo de Sudán cuando más nos necesita, en medio de un conflicto que se recrudece, un aumento de los desplazamientos y el impacto de las fuertes lluvias", agregó Pope.

La OIM advirtió que la paralización del sistema de ayuda humanitaria podría tener consecuencias a más largo plazo, ya que reiniciarlo después de cualquier interrupción podría ser un proceso costoso y prolongado, por la dificultad de restablecer redes de coordinación y cadenas de suministro.