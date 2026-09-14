La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,46 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,08 %, a 134.946.773,56 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Financiero Galicia (-2,3 %) y Grupo Financiero Valores (-2,3 %), mientras que las que más subieron fueron las de Telecom Argentina (+3,9 %) y Sociedad Comercial del Plata (-1,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta 1,1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 490 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.530 por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.555 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,1 %, a 1.593,64 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,3 %, a 1.534,10 pesos por unidad.