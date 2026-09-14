La ciudad de São Paulo ya registra el septiembre más lluvioso desde que hay registros

Según los datos del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), una de las estaciones que miden las condiciones atmosféricas en la capital paulista llegó la mañana de este lunes a un volumen acumulado en el mes de 253,8 milímetros de lluvia.

Esa cifra es tres veces superior a la media para todo el mes de septiembre, que es de 83,3 milímetros, de acuerdo con las estadísticas oficiales, que empezaron a contabilizarse en 1943.

El anterior récord en la metrópoli brasileña era de 1983, cuando alcanzó los 243,1 milímetros. También fueron especialmente lluviosos los meses de septiembre de 1957, 1993 y 2015, aunque en ningún caso se acercaron al nivel de 2026.

William Minhoto, meteorólogo de la Defensa Civil de São Paulo, alertó en una nota que hay previsión de más precipitaciones en los próximos días, con lo que acumulado mensual podría aumentar aún más hasta concluir el mes, ampliando el actual récord.

Desde el viernes pasado, un gabinete de crisis del Gobierno de São Paulo monitorea la situación de todo el estado, la región más industrializada y poblada del país, con unos 46 millones de habitantes, de los que 12 millones viven en la capital homónima.

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El pasado fin de semana las persistentes lluvias ocasionaron diversos puntos de inundación en algunos barrios y arterias viales estratégicas de la ciudad.

Asimismo, en localidades del interior de São Paulo, como Campinas y Registro, ha llovido muy por encima del promedio histórico.

El aumento de las lluvias, que se ha sentido igualmente en una parte de los estados de Minas Gerais y Río de Janeiro, todos en el sureste de Brasil, se debe al paso de un frente frío por el océano Atlántico, asociado a la entrada de aire frío sobre el centro-sur del país.