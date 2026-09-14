La democracia en Estados Unidos alcanza el nivel más bajo en décadas, advierte informe

Casi la mitad de los treinta indicadores usados para medir la calidad democrática están al nivel más bajo desde que IDEA empezó a publicar su informe global en 1975, incluyendo la libertad de prensa y de expresión, el acceso a la justicia y la independencia judicial.

"Lo más grave es el intento de subvertir todas las normas de control sobre el ejercicio del poder", explica a EFE en conversación telefónica el secretario general de IDEA, el costarricense Kevin Casas-Zamora, quien resalta no obstante que es la independencia de los jueces la que está "sosteniendo" el sistema estadounidense.

Casas-Zamora cree que lo que está sucediendo en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump tiene un "correlato internacional", porque "cuando no consideras que el poder está limitado a lo interno de tu país, tampoco consideras que está limitado en tu acción internacional".

El informe de esta organización con sede en Estocolmo destaca que, por undécimo año consecutivo, más países han empeorado su calidad democrática que los que la han mejorado y que, en el último lustro, el 57 % ha experimentado un deterioro en al menos un indicador clave del desempeño democrático.

El Estado de derecho es el área con peores cifras, con 71 países con un desempeño bajo, mientras la independencia judicial ha caído a su peor nivel en cuatro décadas, lo mismo que la libertad de expresión y de prensa y el acceso a la justicia, lo que en su conjunto aumenta el riesgo de conflictos violentos.

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Casas-Zamora atribuye el deterioro a una convergencia de retos muy complejos que resume en cinco factores, empezando por la fragmentación interna de las sociedades democráticas por fenómenos como la polarización política y los niveles crecientes de desigualdad.

La corrupción, la percepción de que las democracias no están respondiendo a las demandas sociales en cuestiones como la igualdad y la velocidad y profundidad de los cambios económicos y sociales que se están experimentando, que provoca una tendencia a arroparse en "liderazgos autoritarios", también influyen en la caída.

El último factor sería que las democracias occidentales "han dilapidado su credibilidad en el último cuarto de siglo", con ejemplos como la guerra de Irak, la crisis financiera y los "malabares retóricos" usados sobre "las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo todos los días en Gaza".

"Son factores muy estructurales, por lo que es difícil esperar que estas tendencias cambien pronto", afirma Casas-Zamora.

El informe destaca que Europa continúa siendo la región con mejor desempeño democrático, pero con "retrocesos crecientes", en especial en libertades civiles, acceso a la justicia y elecciones creíbles.

Tanto África como Asia Occidental han registrado más caídas que avances, al contrario que la región de Asia Oriental y el Pacífico.

En el caso de América Latina, aunque se mantiene a grandes rasgos la estabilidad, IDEA advierte de que es la región con la polarización más alta del mundo, con otros problemas como la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones.

La presencia cada vez mayor del crimen organizado en toda la región, afectando a países donde ese fenómeno antes era desconocido, constituye otro de los principales retos de América Latina.

IDEA resalta los "signos alentadores" de renovación democráticas en países como Bangladés, Nepal, Polonia, Sri Lanka y Siria, aunque "los progresos son frágiles".

"Quizá el caso más interesante se da en el sur de Asia, en países como Sri Lanka, como Bangladés, como Nepal, como resultado de las revueltas de la juventud, que son revueltas que tumbaron gobiernos pero que plantearon demandas fundamentalmente democráticas", explica Casas-Zamora.

El expolítico costarricense admite que aunque la erosión de la calidad democrática a nivel global es preocupante y obedece a factores estructurales, "hay que recordar siempre que vivimos en un mundo muy volátil y, en cualquier país, la tendencia puede cambiar de un momento al otro".