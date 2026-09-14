La producción industrial china repunta hasta el 5,2 % interanual en agosto

La cifra del octavo mes del año supera asimismo lo esperado por los analistas, que anticipaban un rebote pero menos impetuoso, hasta en torno a un 4,8 %.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide el indicador, el que más aumentó su producción fue el de manufactura (+6,1 %), seguido del de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+4,9 %), mientras que en la otra cara de la moneda figuró el minero (-1,4 %).

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales frenaron desde el 0,6 % de julio al 0,4 % el mes pasado, mientras que los expertos pronosticaban un avance de 0,2 puntos pero en el sentido contrario, hasta un 0,8 %.

Por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas ascendió hasta el 5,3 % cuando lo que se esperaba era que se mantuviera en el 5,2 % por segundo mes consecutivo tras haber subido ya 0,2 puntos en julio.

La inversión en activos fijos continuó con su tendencia descendente al caer un 7,2 % en el acumulado de los ocho primeros meses del año, medio punto porcentual más que en la anterior lectura.

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Dentro de este indicador, los tres grandes segmentos que se analizan registraron una evolución negativa, con caídas de la inversión en manufactura (-2,3 %), infraestructura (-4 %) y, como viene siendo habitual en el marco de la prolongada crisis que vive el sector, en promoción inmobiliaria (-19,9 %).

Acerca de esto último, la ONE también indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas por área de suelo cayeron un 12,1 % interanual en el acumulado hasta agosto.