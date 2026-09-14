La seguridad del Ártico está ligada a la estabilidad europea, según los países bálticos

En el marco de la cumbre europea sobre el Ártico que se celebra en Rovaniemi, el primer ministro estonio, Kristen Michal, afirmó que la seguridad del Ártico está intrínsecamente ligada a la estabilidad europea, al igual que ocurre con la agresión rusa en Ucrania.

Según Michal, Rusia presenta "una doble amenaza" para la región ártica, una de naturaleza militar por el posible uso de la fuerza y ​​otra medioambiental derivada de los buques de su flota fantasma que navegan en condiciones muy deficientes.

"Rusia solo tiene esa mentalidad de que puede arrebatar cualquier cosa por la fuerza y ​​que solo retrocede si se les obliga por la fuerza", dijo.

Por su parte, el primer ministro letón, Andris Kulbergs, destacó que tanto la región ártica como el mar Báltico son zonas estratégicas para Europa y subrayó que hay "una necesidad urgente" de una mayor coordinación dentro de la UE en lo que respecta a las estrategias de vigilancia, protección y disuasión.

Según Kulbergs, el aumento de los ataques híbridos rusos contra las infraestructuras submarinas plantean riesgos significativos para la conectividad digital y económica europea, por lo que la UE debería mejorar sus capacidades de vigilancia y protección de estas infraestructuras.

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"La seguridad en el Ártico y en el flanco oriental europeo están interconectadas. La mayor amenaza para nosotros somos nosotros mismos, porque siempre nos regimos por las normas y las doctrinas, que es precisamente lo que Rusia espera de nosotros", subrayó.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, también condenó los ataques híbridos rusos contra Europa y señaló que "sería ingenuo" creer que el Ártico estará libre de las "actividades malignas" que Rusia ya ha desarrollado en varias zonas del continente, como en el mar Báltico y más recientemente en Alemania.

Al mismo tiempo, alertó de que la presencia china en el Ártico está aumentando y, aunque actualmente desarrolla sobre todo actividades científicas en la región, en el futuro podría desplegar buques militares, por lo que la UE debería prepararse para esta posibilidad en cooperación con la OTAN.

"Es fundamental que la UE y la OTAN colaboren, se complementen y aumenten su presencia en el Ártico. Europa debe hacer su parte en materia de resiliencia económica y conectividad, pero la OTAN debe aprovechar la oportunidad p/cgara incrementar su presencia militar", subrayó.