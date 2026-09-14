Los precios de la vivienda nueva caen en China por trigésimo noveno mes consecutivo

Los precios en 70 ciudades seleccionadas cayeron un 0,17 % frente al mes anterior, según cálculos efectuados por EFE en base a las cifras divulgadas hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que habían reflejado una contracción del 0,18 % en julio.

De las mencionadas localidades, 49 registraron reducciones en el precio de la vivienda nueva frente a las 47 de julio, mientras que 15 -entre ellas, Shanghái (este) o Cantón y Shenzhen (sureste)- registraron repuntes, menos que las 17 del mes anterior.

Los cálculos sobre las cifras de la ONE también reflejaron una reducción del 0,31 % intermensual en el precio de las viviendas de segunda mano en agosto, un ritmo algo más alto que el 0,29 % que habían presentado en la última lectura.

En el caso de este tipo de inmuebles, tan solo 3 de las 70 ciudades analizadas -de nuevo Shanghái y Shenzhen, y también Yangzhou (este)- presentaron subidas, mientras que en 62 bajaron los precios con respecto a los de julio.

En los últimos años, las autoridades chinas han anunciado numerosas medidas para detener el desplome del mercado inmobiliario, un asunto que preocupa a Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

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Uno de los grandes causantes de la reciente ralentización de la economía china es precisamente la crisis del sector inmobiliario, cuyo peso sobre el PIB nacional -sumando factores indirectos- se estimaba en torno a un 30 %, según algunos analistas.