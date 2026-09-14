Lula interrumpirá su campaña electoral para abrir la Asamblea General de la ONU

El mandatario viajará del 20 al 22 de septiembre a Estados Unidos para participar en la cita anual de jefes de Estado y abrir el debate general de la Asamblea, una tradición que Brasil mantiene desde la creación del organismo, según informó este lunes la Cancillería en un comunicado.

Lula, que aspira a la reelección para un cuarto mandato no consecutivo, cumplirá una agenda internacional reducida y viajará con una comitiva oficial pequeña, con el objetivo de regresar al país lo antes posible para retomar las actividades electorales.

La delegación incluirá previsiblemente al canciller, Mauro Vieira, y al asesor especial de la Presidencia para Asuntos Internacionales Celso Amorim, mientras que otros ministros podrían desplazarse a Nueva York para participar en actividades paralelas relacionadas con sus áreas de gobierno.

El viaje será la última agenda internacional programada para Lula antes de las elecciones y se producirá a menos de dos semanas de unos comicios marcados por la polarización entre él y el senador Jair Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL).

Según un sondeo divulgado este lunes, Bolsonaro tiene el 46 % de la intención de voto en una eventual segunda vuelta, frente al 44 % de Lula, un empate técnico que representa la primera encuesta en la que el senador aparece por delante del presidente desde que arrancó oficialmente la campaña, el pasado 16 de agosto.

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La opción por el viaje a la Asamblea de la ONU por encima de la cumbre de líderes del grupo BRICS, celebrada el domingo en India y a la que Brasil envió a Vieira, responde, según versiones de prensa, al mayor alcance internacional y la repercusión mediática que ofrece la tribuna del organismo multilateral.

Lula podría mantener encuentros bilaterales con otros jefes de Estado durante su estancia, en medio de la expectativa por una reunión formal con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar las negociaciones para un acuerdo comercial a fin de resolver la crisis provocada por los aranceles adicionales que Washington impuso sobre gran parte de los productos brasileños.

El Gobierno brasileño tampoco ha detallado aún la composición definitiva de la delegación ni la agenda completa del mandatario.