Macedonia del Norte volverá a Eurovisión en 2027 tras cuatro años de ausencia

La radiotelevisión pública normacedonia MRT, cuya última participación en el certamen de música data de 2022, informó este lunes que las cantantes Jana Burceska y Aleksandra Jovanovska encabezarán la delegación nacional en la cita búlgara.

El director de MRT, Marjan Cvetkovski señaló que la emisora cuenta con el respaldo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para promover la cultura normacedonia y confía en acceder a un marco financiero más favorable para consolidar el retorno del país al festiva. de música popular más famoso del mundo.

Asimismo, la dirección del ente público avanzó un cambio radical en el mecanismo de elección del representante nacional.

"Se acabó la antigua práctica de elegir a un artista a puerta cerrada", declaró la radiotelevisión, que aseguró que a partir de ahora el proceso de selección será transparente y abierto a la audiencia.

La trayectoria de Macedonia del Norte en Eurovisión se remonta a 1996, cuando la artista Kaliopi presentó su candidatura para la edición de Oslo, aunque el tema no superó la ronda previa de clasificación por audio introducida ese año.

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Su debut oficial sobre el escenario se produjo finalmente en 1998 en Birmingham.

En sus 21 participaciones en el certamen, Macedonia del Norte ha logrado clasificarse para la Gran Final en nueve ocasiones.

Su mejor resultado hasta la fecha lo obtuvo en 2019, cuando Tamara Todevska alcanzó la séptima posición en Tel Aviv (tras ganar la votación del jurado profesional).