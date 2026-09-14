Macron dice a Irak que Francia puede desempeñar un "papel de equilibrio" en Oriente Medio

"Una elección que cuenta y muestra que Francia puede desempeñar un papel de equilibrio", afirmó Macron en un mensaje en sus redes sociales, en el que sostuvo que trabajar por la estabilidad de la región responde también a los intereses de los ciudadanos franceses, al contribuir a garantizar el suministro energético y reducir las presiones sobre los precios de los combustibles.

"Asegurar nuestros suministros energéticos trabajando por la desescalada y desarrollando rutas alternativas al estrecho de Ormuz es reducir la presión sobre el precio en las gasolineras", dijo.

El mandatario destacó asimismo la importancia de avanzar en la cooperación en materia de defensa y seguridad con los países socios, en el marco de la lucha contra el terrorismo.

"Nuestra diplomacia también sirve para eso: proteger de manera concreta el poder adquisitivo de los franceses y garantizar su seguridad", concluyó Macron en su mensaje, que acompañó de una foto junto al primer ministro iraquí en el Palacio del Elíseo.