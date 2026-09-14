Más de 42.000 evacuados en la isla china de Hainan a causa de las fuertes lluvias

Las precipitaciones, provocadas por la influencia combinada de la circulación residual de una depresión tropical sobre el mar de la China Meridional y una masa de aire frío, han afectado desde el viernes hasta este lunes a amplias zonas de Hainan, con chubascos torrenciales en el centro, oeste y sur de la isla, según la cadena estatal CCTV.

Las autoridades locales emitieron el mediodía del lunes una alerta meteorológica roja -la más grave en el sistema chino- por riesgo de desastres geológicos, que según calcularon, sería "muy elevado" hasta el mediodía del martes.

Las intensas lluvias también han llevado a la provincia de Hainan a emitir una alerta amarilla de nivel II por tormentas, junto con alertas amarillas por riesgo de riadas repentinas.

El domingo, la ciudad de Wuzhishan registró una precipitación diaria de 429,9 milímetros, un nivel que cumple el umbral de tormenta "excepcionalmente intensa" y que supone un récord local desde que comenzaron los registros, según CCTV.

Este lunes, 13 ciudades y condados habían emitido avisos de suspensión de clases, algunos de ellos cancelando también el trabajo, la actividad comercial, el transporte y los servicios de ferri o cerrando atracciones turísticas.

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Debido a las lluvias, desde las 9:00 horas del lunes (01:00 GMT), el embalse de Daguangba aumentó su caudal de descarga de 3.000 metros cúbicos por segundo a entre 4.000 y 5.500 metros cúbicos por segundo, mientras que el embalse de Gezhen incrementó el suyo de 3.200 metros cúbicos por segundo a ese mismo rango, según CCTV.

Las autoridades han pedido a los residentes de las zonas ribereñas que se mantengan alejados de los cauces, ya que está estrictamente prohibido nadar, pescar o realizar otras actividades relacionadas con el agua dentro de los cursos fluviales y sus alrededores.

Los nuevos evacuados llegan al final de un verano marcado por episodios repetidos de lluvias intensas, inundaciones y desastres geológicos en distintas regiones de China, que han dejado decenas de fallecidos y millones de desplazados.