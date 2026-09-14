Más de 5.000 hectáreas de la isla croata de Brac calcinadas por un gran incendio

"Unos 235 bomberos y 68 vehículos han estado trabajando sobre el terreno durante toda la noche para sofocar rápidamente cualquier rebrote", dijeron fuentes del Centro de Operaciones contra Incendios de Brac a la agencia croata Hina.

Los equipos de emergencia estiman que el frente del fuego se extiende este lunes a lo largo de más de 35 kilómetros.

Según la emisora N1, desde que se declaró el jueves por la noche en la zona occidental de la isla, el incendio ha calcinado unas 5.600 hectáreas, lo que supone más del 14 % de la superficie total de Brac, de 396 kilómetros cuadrados.

El fuego se intensificó entre el sábado y el domingo, cuando un brusco cambio en la dirección de las llamas hacia la ciudad costera de Milna, al oeste de la isla, obligó a evacuar a casi 700 personas y a activar un rescate marítimo de emergencia.

Además, unos 200 huéspedes quedaron atrapados en el interior de un hotel de la citada ciudad y, ante la proximidad de las llamas, los bomberos optaron por mantenerlos confinados en el edificio al considerar esa medida menos arriesgada que una evacuación a través de las zonas afectadas.

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Según la televisión pública croata HRT, dos personas resultaron heridas durante el fin de semana: una mujer de más de setenta años que se cayó de la embarcación con la que había sido rescatada y un hombre nacido en 1999 que sufrió intoxicación por el humo respirado.

El incendio podría empezar a amainar en los próximos días , "pero solo si el viento se mantiene alejado", estimó este lunes Ivan Kovacevic, jefe de los bomberos del condado de Split-Dalmacia, en el centro-sur de Croacia, en declaraciones a la agencia Hina.

El fuego de Brac se suma a una complicada temporada de incendios forestales en Croacia, donde el pasado agosto una persona murió en otro incendio registrado cerca de Omis, en el sur del país.