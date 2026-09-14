Misión ONU para Irán condena recientes ataques de EEUU al sur de Irán con víctimas civiles

Esos civiles "han de estar protegidos en todo momento y debe extremarse siempre el cuidado para evitar que los civiles o los bienes no militares sufran los efectos de las hostilidades", señaló en un comunicado la presidenta de la misión, Sara Hossain.

La misión de tres expertos citó por ejemplo el ataque aéreo que el 1 de septiembre alcanzó una vivienda en la ciudad de Kuhestak, que según medios iraníes causó la muerte de cinco personas que celebraban una boda en ese lugar.

También recordó otro ataque aéreo estadounidense el 30 de julio contra una vivienda en la localidad de Qeshm, que causó tres muertos y dos heridos de una misma familia.

Ambos ataques se produjeron en zonas pobladas por minorías como los baluchis o musulmanes suníes, que durante décadas han sido marginadas por el régimen de los ayatolás, según recordó la misión.

"Todas las partes en conflicto deben respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional y humanitario, incluido el respeto de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución", señaló la misión de expertos, que advirtió de que un incumplimiento puede constituir crímenes de guerra.