Newsom celebra el fallo del Supremo contra las restricciones de Trump al voto por correo

Newsom celebra el fallo del Supremo contra las restricciones de Trump al voto por correo

Washington, 14 sep (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, celebró este lunes la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de mantener por ahora el acceso al voto por correo frente a las restricciones impulsadas por el presidente, Donald Trump, y afirmó que el fallo supone una victoria para la democracia y el Estado de derecho.