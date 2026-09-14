Partido venezolano pide que se impulse en el diálogo el nombramiento de un nuevo contralor

"Vamos a insistir en que se debe nombrar a un venezolano o a una venezolana, no perteneciente a partidos políticos ni vinculados al Gobierno, en la Contraloría General de la República", manifestó el secretario general el MPV, Simón Calzadilla, en un video compartido en su cuenta de X.

A juicio de Calzadilla, "nadie habla de la Contraloría y es la que le compete vigilar que los presupuestos se ejecuten correctamente, que no se los roben".

"¿Cómo es posible? Esta nación funciona sin contralor, sin Banco Central autónomo, sin presupuesto conocido", afirmó el secretario general del MPV, quien subrayó que desde hace 10 años no se conoce el presupuesto en Venezuela y "más nunca se debatió".

El pronunciamiento de Calzadilla se da en el marco del segundo ciclo de negociaciones entre un sector de la oposición y el chavismo, en el que se tiene previsto que continúen con el tema judicial e incluyan en la agenda las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

La exdiputada Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo, ya se encuentra en Venezuela para el segundo ciclo de negociaciones, que lidera por el chavismo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cerraron el primer ciclo del diálogo después de casi una semana de discusión.

Las partes acordaron entonces la renovación completa del Supremo, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto de junio.