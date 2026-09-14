Pekín prohíbe la tenencia de drones después de accidente aéreo que cuestionó su blindaje

Esta decisión, que choca con el papel de China como mayor productor mundial de drones y cuna de empresas insignia del sector como DJI, fue divulgada el domingo a través de la página web del Gobierno municipal de Pekín y entrará en vigor el próximo 15 de noviembre.

La seguridad del espacio aéreo de la capital se encuentra en el centro de la normativa, que busca "reforzar de forma efectiva las defensas de seguridad" de la ciudad después de que el incidente aéreo las pusiera en entredicho, pero no afecta ni a la aviación comercial ni a las operaciones de rescate de emergencias.

Las autoridades de la capital ya empezaron hace dos años a restringir el uso de drones, especialmente durante acontecimientos y eventos políticos destacados como la reunión anual del Parlamento, conocido como las 'Dos Sesiones', pero hasta ahora no habían vetado la posesión de los aparatos.

Así, en mayo pasado entró en vigor una normativa que prohíbe la venta y el alquiler de drones, limita su entrada en la ciudad y exige autorización para volarlos en exteriores.

Ahora, además de prohibir la posesión y almacenamiento, el Gobierno municipal ha proporcionado instrucciones para sacar los aparatos de Pekín mediante "canales oficiales" y sus propietarios podrán optar entre enviarlos fuera de la ciudad mediante mensajería gratuita, destruirlos para su reciclaje o revenderlos a las autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La normativa de Pekín sobre los drones pasa así a ser, de lejos, la más estricta de China, aunque según una investigación del diario hongkonés South China Morning Post casi una veintena de las mayores ciudades del país tienen en vigor la prohibición de operar drones como mínimo en sus zonas más céntricas.

El pasado 26 de junio, una aeronave deportiva ligera impactó contra el China Zun, también conocido como CITIC Tower, de 528 metros de altura, en el distrito financiero de Guomao. El piloto murió y otras 13 personas resultaron heridas.

Las autoridades atribuyeron el suceso a "motivos personales" e identificaron al piloto como un hombre de 66 años apellidado Liu que supuestamente se desvió de la zona designada y perdió contacto con las instalaciones.