Perú espera un Niño extraordinario en la costa norte con récords de temperatura

El más reciente informe sobre la Alerta de El Niño Costero, en la costa norte y central de Perú, señala que este continuaría hasta mediados del otoño (hemisferio sur) de 2027, con la "más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria" de setiembre 2026 a enero de 2027.
Entre febrero y marzo, el evento se mantendría entre la magnitud fuerte y extraordinaria, y posteriormente, declinaría gradualmente hacia la condición neutra.
A su vez, El Niño en el Océano Pacífico central (región Niño 3.4) presentaría una magnitud muy fuerte desde este mes de septiembre a enero de 2027.
Entre febrero y marzo próximos, el evento cambiaría a fuerte, para continuar debilitándose durante el otoño hacia una condición neutra.
En el actual trimestre septiembre–noviembre, el ENFEN prevé que las temperaturas del aire se mantengan muy superiores a las habituales en la costa peruana, registrando nuevos récords.
Por su parte, se esperan condiciones de lluvia por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde noviembre próximo.
En la sierra sur y sectores de la Amazonía se prevé condiciones de lluvias de normal a inferior, como efecto del fenómeno climático.
A su vez, los ríos en la región hidrográfica del Pacífico presentarían en promedio caudales sobre lo normal en el norte principalmente desde noviembre, mientras que, las zonas centro y sur, incluyendo las regiones hidrográficas del Amazonas y Titicaca, predominaría condiciones de normal a inferior.
Como consecuencia de esto, la Comisión espera que en las próximas semanas el recurso pesquero de anchoveta de la región norte centro permanezca profundizada y replegada en la zona costera.
Frente a la costa central, se mantendrá la disponibilidad de especies asociadas a aguas ecuatoriales, como los peces sierra y samasa, y las oceánicas, como el perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla, entre otros.
La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), luego de analizar la evolución reciente de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico Tropical y los pronósticos climáticos tanto nacionales como internacionales, mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”.
En tal sentido, recomendó a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo actualizados en base a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres y la preparación para la respuesta ante los peligros inminentes.
Con base al monitoreo continuo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras para actualizar sus pronósticos, el ENFEN anunció que el próximo comunicado oficial se emitirá el 28 de septiembre.