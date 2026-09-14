Republicana pide no deportar a Nicaragua al periodista Luis Galeano, detenido por ICE

"Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió", escribió Salazar, representante de Florida y de origen cubano, en un comunicado difundido en su cuenta de X.

Salazar describió a Galeano como un periodista que "pagó un precio muy alto por decirle la verdad al mundo" sobre el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La congresista dijo que aún se encuentra conociendo los detalles de la detención del periodista y agregó que su caso debe ser revisado ya que devolverlo a su nación sería colocarlo en un "peligro real".

Galeano, de 48 años, es un periodista nicaragüense que fue declarado "traidor a la patria", privado de su nacionalidad y de sus bienes por las autoridades de Nicaragua el 15 de febrero de 2023 junto a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro y el excomandante Luis Carrión, en una lista de 94 personas.

Su esposa confirmó a periodistas que Galeano se encontraba trabajando como conductor de la plataforma Uber cuando fue detenido y que posteriormente la llamó desde una estación de policía en Orlando, Florida.

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Galeano abandonó Nicaragua en diciembre de 2018, según informó entonces, tras la orden de captura emitida por un juez de Managua, en medio de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde abril de ese año.

El comunicador, que trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario y que fue redactor de la delegación de Nicaragua de la Agencia EFE (2004-2006), transmitía su programa en el canal 100 % Noticias que fue allanado por la Policía Nacional, al tiempo que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú, y posteriormente sus oficinas fueron decomisadas.