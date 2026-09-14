Shakira en su llegada a España: "Aquí pasé los años más importantes de mi vida"

"Aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros. Y volver de esta manera, rodeándome de cariño, de amor y el apoyo que nunca me faltó de mis fans españoles y la gente de España para ofrecerles lo mejor de mí y de nuestra cultura, la cultura latina, porque yo siento que solo hay una sola nación latina", dijo la colombiana.

Sin despojarse en ningún momento de sus gafas de sol, llegó al Aeropuerto Barajas-Adolfo Suárez a mediodía y no dudó en acercarse a los muchos seguidores y medios que la esperaban, dialogar con ellos e incluso bailar, pero también para explicar el propósito de unión de esta residencia.

"El Atlántico era antes un océano que nos separaba, hoy es un lazo que nos une. Por eso quise venir acá a cantar y bailar para ustedes y con el deseo de armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente, en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina", señaló la artista barranquillera.

Shakira ha logrado con este 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' récords de asistencia como el del Zócalo de Ciudad de México en marzo, con 400.000 asistentes o el de su concierto en Copacabana con más de 2 millones de personas.

Sin más conciertos previstos en Europa u otro punto de España, está previsto que actúe durante doce noches en Madrid, concretamente las del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y las del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

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"En la soledad de esta era digital, que es una epidemia silenciosa, tenemos que refugiarnos en aquello que las máquinas y la IA nunca podrá superar, la manera de vincularnos y eso los latinos sabemos hacerlo", destacó Shakira también como invitación a que todo el mundo disfrute de esta experiencia.

Con el deseo de que cada una de esas convocatorias se convierta en una celebración de la comunidad latina e hispanohablante en la capital española, se ha construido un espacio singular las 40 hectáreas del Ibedrola Music, con diferentes espacios temáticos y un estadio listo para acoger a unas 50.000 personas por cita.