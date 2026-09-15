Alemania registra dos nuevos casos de malaria cerca del aeropuerto de Fráncfort

"Se han detectado dos nuevos casos de malaria tropical en Fráncfort", informó en un comunicado la Autoridad Sanitaria de Fráncfort, que precisó que los afectados son dos residentes del barrio de Schwanheim.
"Las dos personas infectadas por el parásito de la malaria Plasmodium falciparum no trabajan en el aeropuerto y tampoco habían estado anteriormente en ninguna zona endémica de malaria", indicó Autoridad Sanitaria de Fráncfort.
El pasado 27 de agosto, las autoridades sanitarias de la ciudad germana informaron de que dos personas murieron de malaria en un brote con otros cuatro infectados que fueron tratados de la enfermedad.
En ese brote, las seis personas eran trabajadores del aeropuerto de Fráncfort, infraestructura que cuenta con más de 80.000 empleados y por el que se estima pasan 61,2 millones de viajeros al año.