Alemania registra dos nuevos casos de malaria cerca del aeropuerto de Fráncfort

Alemania registra dos nuevos casos de malaria cerca del aeropuerto de Fráncfort

Berlín, 15 sep (EFE).- Dos personas residentes en el barrio de Schwanheim, situado cerca del aeropuerto de Fráncfort, en el oeste de Alemania, padecen malaria, enfermedad que causa el plasmodium, transmitido habitualmente por la picadura del mosquito anofeles, informaron este martes las autoridades sanitarias locales.